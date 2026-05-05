Turnier mit Herz: 3.700 Euro für den kleinen Erik (4) gesammelt

Ein Turnier, das bewegt: Am Silbersee wurde nicht nur Tennis gespielt, sondern auch geholfen. Für den vierjährigen Erik kam dabei eine beachtliche Summe zusammen.

Die Silbersee Tennis Trophy 2026 ist geschlagen – und bleibt nicht nur sportlich in Erinnerung. Das Turnier am Silbersee hat erneut gezeigt, was starker Zusammenhalt bewirken kann: Neben Sport und Kunst stand nämlich auch heuer der gute Zweck im Mittelpunkt.

3.700 Euro für Erik

Ein emotionaler Höhepunkt des Turniers: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten insgesamt 3.700 Euro für den vierjährigen Erik. Der Bub aus Kärnten lebt mit einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung. Er kann nicht sprechen, wird über eine PEG-Sonde ernährt und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Familie steht täglich vor großen Herausforderungen – unter anderem durch zahlreiche notwendige Therapiefahrten. Die bei der Silbersee Tennis Trophy gesammelten Spenden sollen nun helfen, Eriks Alltag zu erleichtern und seine Betreuung zu unterstützen.

©zVg Bei der Silbersee Tennis Trophy wurde ein Sparschwein für Erik mit einem Artikel von 5 Minuten aufgestellt.

Turnier mit Atmosphäre

Organisator Erich Petschnig zeigt sich nach dem Turnier begeistert:

Das Besondere war nicht nur das sportliche Niveau oder die Verbindung von Sport und Kunst, sondern vor allem die Atmosphäre. Alle haben sich spürbar wohlgefühlt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert