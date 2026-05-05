Villacher Schüler bringen magisches Stück auf die Bühne

Eine Hausübung wird zum Abenteuer: In Landskron zeigen Schüler mit einem besonderen Theaterstück, wie viel Mut, Fantasie und Herz in ihnen steckt – und laden zu einer Reise voller Überraschungen ein.

In der Mittelschule Landskron stehen im Mai die Schüler im Rampenlicht. „Mit viel Engagement, Kreativität und Herzblut haben unsere Schülerinnen und Schüler ein besonderes Theaterprojekt erarbeitet, das nun vor Publikum zum Leben erweckt werden soll“, erklärt Julia Sisti von der Mittelschule. Das Stück heißt „Perspektivenwechsel“ und wird am 20. und 21. Mai im Volkshaus Landskron gespielt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Aus der Bibliothek ins Abenteuer

Im Mittelpunkt des Stücks steht eine Schulklasse, die eigentlich nur eine Hausübung erledigen soll – und zwar in einer Bibliothek. Was zunächst langweilig klingen mag, entwickelt sich zu einer besonderen „Erlebnisreise“. Eine wichtige Rolle spielt auch die „Magie eines Buches“, die die Sicht auf Mitschüler verändert. Im Stück tauchen auch bekannte und ungewöhnliche Figuren auf – etwa ein Kaninchen, Alice aus dem Wunderland oder ein Spiegel, der die Wahrheit kennt. Ein zentrales Thema des Stücks ist Mut. Dabei geht es nicht nur darum, sich etwas zu trauen. „MUT ist auch die stille Heldin, die sich nicht nur um sich selbst

kümmert – sondern um alle in ihrer Welt“, heißt es in der Stückbeschreibung.