Nach Brand in Villach-Land: Jetzt steht die Ursache fest

Ein vermeintlicher Wohnungsbrand in Gödersdorf löste gestern einen Sirenenalarm aus. Die Feuerwehren klärten nun die Ursache des Einsatzes auf.

Sirenenalarm in Finkenstein am Faaker See: Gestern zur Mittagszeit sorgte ein Einsatz in Gödersdorf für Aufsehen. Nachdem zunächst ein Brandereignis gegenüber 5 Minuten bestätigt wurde, steht nun auch die Brandursache fest.

Einsatzkräfte zu Wohnungsbrand alarmiert

Die Freiwillige Feuerwehr Latschach gab dazu Details bekannt. Laut den Einsatzkräften wurden sie zur Unterstützung gerufen: „Heute wurden wir gemeinsam mit der Feuerwehr Finkenstein um 11:41 Uhr zu einem vermutlichen Wohnungsbrand mit Person in Gödersdorf nachalarmiert. Den kurz zuvor alarmierten Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf und Freiwillige Feuerwehr Fürnitz gelang es während unserer Anfahrt die versperrte Wohnungstür zu öffnen“, hieß es in den sozialen Medien.

Angebranntes Essen

Die Lage vor Ort stellte sich zum Glück als glimpflich heraus. Dabei konnten „nur“ angebrannte Speisen ohne Personen in der Wohnung festgestellt werden. Die Einsatzkräfte machten die Räumlichkeiten mittels Druckbelüfter rauchfrei. Die Feuerwehr Latschach war mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann für etwa 30 Minuten im Einsatz.