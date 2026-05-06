Völlig unerwartet: Villacher Medienpionier (66) verstorben

Abschied von Alexander Frate (66). Der Verleger verstarb unerwartet. Die Trauerfeier für den gebürtigen Kärntner findet am Montag in Tübingen statt.

Abschied von Alexander Frate (66). Der Verleger verstarb unerwartet. Die Trauerfeier für den gebürtigen Kärntner findet am Montag in Tübingen statt.

Die regionale Medienlandschaft verliert eine prägende Persönlichkeit: Der gebürtige Villacher Alexander Frate ist im Alter von 66 Jahren völlig unerwartet verstorben. Wie sein Bruder Franz Wolfgang Frate gegenüber der „Kleinen Zeitung“ bestätigte, kam der Tod für die Familie überraschend. Noch zu Ostern hatte Alexander Frate zwei Wochen Urlaub in seiner Heimatstadt Villach verbracht.

Karriere zwischen Kärnten und Deutschland

Alexander Frate wurde 1959 in Villach geboren, fand jedoch schon früh seine berufliche Bestimmung in Deutschland. Nach einer Ausbildung zum Verlagskaufmann beim „Zollern-Alb-Kurier“ kehrte er 1984 zum „Tagblatt Verlag“ zurück und übernahm dort bereits zwei Jahre später die Geschäftsführung.

Kurzer Ruhestand und Rückkehr aus Leidenschaft

Nach Jahrzehnten an der Spitze verkaufte er Ende 2023 seine Anteile an die Neue Pressegesellschaft Ulm. Die Leidenschaft für das Zeitungswesen ließ Alexander Frate jedoch nicht los: Erst im Sommer 2025 kehrte er aus dem Ruhestand zurück und übernahm als Eigentümer und Geschäftsführer erneut die „Neckar-Chronik“. Die Beisetzung findet am kommenden Montag statt.