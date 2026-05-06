VSV: Sean Larochelle verstärkt die blau-weiße Defensive

Der EC iDM Wärmepumpen VSV freut sich, für die kommende Saison 2026/27 die Verpflichtung von Sean Larochelle bekanntzugeben. Der Verteidiger aus Québec (Kanada) wird künftig im blau-weißen Trikot auflaufen.

Sean Larochelle ist 1,78 Meter und wiegt 77 Kilogramm. Der Rechtsschütze machte seine Ausbildung in der QMJHL. Dort spielte er für die Victoriaville Tigres sowie die Cape Breton Eagles. Im Anschluss daran verbrachte Larochelle vier Jahre in der kanadischen

Universitätsliga USports, danach sammelte er erste Erfahrungen im Profibereich bei den Manitoba Moose in der AHL.

Ein hervorragender offensiv Spieler

Sean Larochelle gilt als offensiv ausgerichteter Verteidiger. Vor allem im Spiel mit der Scheibe brilliert er. Er ist ein ausgezeichneter Eisläufer, bewegt den Puck schnell und sauber aus der eigenen Zone und überzeugt durch seine Übersicht im Spielaufbau. „Sean ist ein extrem schneller und vielseitiger Spieler, der unserem Offensivspiel sofort mehr Tempo und Tiefe geben wird. Er bringt viel Skill mit der Scheibe mit, arbeitet hart in beide Richtungen und passt perfekt in das Profil, das wir für unseren Kader suchen: junge, hungrige Spieler, die in Europa den nächsten Schritt machen und sich auf hohem Niveau beweisen wollen. Mit Spielern wie Nicolas Mattinen und Dylan MacPherson haben wir in den letzten Jahren bereits gesehen, wie gut dieser Weg funktionieren kann“, zeigt sich Geschäftsführer Martin Winkler überzeugt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 13:26 Uhr aktualisiert