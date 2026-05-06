Letzte Chance auf Gratis-Impfung in Villach

In Villach macht noch im Mai das „Health Mobil“ Halt und bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre HPV-Impfung noch rechtzeitig abzuschließen, bevor sie kostenpflichtig wird.

Wer seine HPV-Impfung noch nicht abgeschlossen hat, bekommt jetzt in Villach die Chance dazu: Das „Health Mobil“ der Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze macht am 21. Mai in der Draustadt Station.

First come, first serve

Das mobile Impfangebot wird am Campus der FH Kärnten in Villach stehen. Vor Ort können sich junge Erwachsene direkt die zweite Impfdosis holen, eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Doch es gilt „first come, first serve“: Geimpft wird nur, solange Impfstoff vorhanden ist. Die Impfung wird von Ärzten gemeinsam mit medizinischem Personal durchgeführt.

Angebot für Erstgeimpfte

Die Aktion richtet sich an Frauen und Männer bis zum 30. Geburtstag, die bereits bis Ende des Vorjahres die erste HPV-Impfung erhalten haben. „Ein Nachweis für den Erhalt der ersten Dosis ist verpflichtend (Impfpass oder e-Impfpass), e-card und ein Lichtbildausweis müssen ebenfalls mitgebracht werden“, betont die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK), die das Health Mobil und die Aktion organisieren.

Zweite Impfung nur mehr bis Ende Juni gratis

Wichtig ist: Die zweite Dosis der HPV-Impfung ist in Österreich nur noch bis 30. Juni 2026 für alle zwischen dem 21. und dem 30. Geburtstag kostenlos. Für die Erstimpfung muss bereits seit Ende des Vorjahres gezahlt werden. Gratis bleibt die Impfung nur für Personen zwischen dem neunten und dem 21. Lebensjahr. Wer es am 21. Mai nicht nach Villach schafft, kann auch andere Angebote nutzen. Eine Übersicht über weitere Impfstellen – etwa Arztpraxen – bietet die sogenannte HPV-Landkarte.

Was ist HPV und warum soll ich mich impfen lassen? Humane Papillomviren (HPV) sind auch in Österreich weit verbreitet und kann verschiedene Krebsarten, aber auch Genitalwarzen verursachen. Nach Angaben des Gesundheitsportals Österreich betrifft es etwa 80 Prozent aller sexuelle aktiven Menschen im Laufe ihres Lebens. Darum wird die Impfung vorrangig vor Eintritt in das sexuell aktive Alter empfohlen. Die Impfung kann bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen vorbeugen. Sie ist daher eine wichtige Vorsorgemaßnahme und wird laut österreichischem Impfplan allen ab dem 9. bis zum 30. Geburtstag empfohlen.

Alternative: Weitere Impfstellen