Neue Stadtbrauerei eröffnet: Bier soll in Villach zum Erlebnis werden

Im Herzen Villachs wird ab jetzt Bier gebraut. Am 6. Mai fand die feierliche Eröffnung der neuen Stadtbrauerei statt.

Mitten in der Innenstadt wurde heute die neue Stadtbrauerei Villach hat eröffnet – und bringt frischen Schwung in die Braukultur der Region. Nach rund einem Jahr Bauzeit werden hier künftig bis zu 7.000 Hektoliter Bier pro Jahr produziert.

Brauerei als Erlebnisort

Die Brauerei soll jedoch nicht nur Produktionsstätte, sondern auch Erlebnisort sein. Besucher können bei Führungen, Verkostungen und Seminaren direkt in die Welt des Bierbrauens eintauchen. „Die Stadtbrauerei ist ein Ort zum Verweilen, Entdecken und Genießen“, erklärt Braumeister Lukas Scharf im Rahmen der Eröffnung.

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Breites Bierangebot mit neuen Sorten

Neben klassischen Sorten sind auch neue, kreative Biere geplant – von fruchtigen Varianten bis hin zu Kräuterkreationen. Welche neuen Sorten genau geplant sind, bleibt noch ein Geheimnis. Scharf dazu: „Wir planen, traditionelle Biere fest in unser Standardsortiment aufzunehmen und dabei ein möglichst breites Spektrum an Farben und Geschmacksrichtungen abzudecken.“ Dabei soll ein vielfältiges Angebot entstehen, von hell bis dunkel, untergärig und obergärig sowie filtriert und unfiltriert.

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Sechs Millionen Euro investiert

Rund sechs Millionen Euro wurden in das Projekt investiert. Für die Stadt ein wichtiger Impuls: „Projekte wie die Schaubrauerei leisten einen wichtigen Beitrag. Sie schaffen neue Anziehungspunkte, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter zu erhöhen“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Gerade in Zeiten, in denen viele Innenstädte mit Abwanderung kämpfen, sei diese Investition ein klares Zeichen für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Standorts.

©5 Minuten Die Villacher Stadtbrauerei wurde am 6. Mai feierlich eröffnet.

Brauerei als Ausflugsziel

Die neue Stadtbrauerei soll sich als Begegnungsort für Villacher und Gäste etablieren. „Wir investieren bewusst in die Nähe zur Bevölkerung und zur regionalen Gastronomie“, erklärt Oliver Plieschnig, Verkaufsdirektor der Brau Union Österreich in diesem Zusammenhang. In Kombination mit dem angrenzenden Braugasthof entsteht ein neues Ausflugsziel – nicht nur für Bierliebhaber. Auch die Marke Villacher Bier wird damit noch stärker im Stadtzentrum verankert.

Bieraffine Guides gesucht

Bald sollen regelmäßige Führungen angeboten werden – inklusive Verkostung. Dabei sollen den Besuchern Einblicke in die moderne Braukunst und die Geschichte der Marke Villacher Bier geboten werden. Die Führungen dauern etwa eine Stunde und können online gebucht werden. Dafür werden aktuell noch „bieraffine“ Guides gesucht.