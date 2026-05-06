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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stoffbeutel mit Recyclingsymbol und eine Frau.
Beim ReUse-Frühling in Villach wird unter anderem Second-Hand-Mode angeboten.
Villach
06/05/2026
Nachhaltig

Altes neu entdecken – noch bis Samstag beim Villacher ReUse-Frühling

Am Rathausplatz in Villach dreht sich in dieser Woche alles um Nachhaltigkeit und Recycling: Der ReUse-Frühling lädt noch bis Samstag dazu ein, den Wert von gebrauchten Gegenständen neu zu entdecken

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)

Beim „ReUse-Frühling“ wird gezeigt, dass viele Dinge, die oft vorschnell entsorgt werden, noch lange nicht am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind. Besucherinnen und Besucher können vor Ort durch ein abwechslungsreiches Angebot stöbern. Ein Highlight ist das Second-Hand-Mobil der Sozialen Betriebe Kärnten, das mit einer großen Auswahl an modischer Second-Hand-Kleidung lockt. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Fahrräder direkt vor Ort reparieren zu lassen oder sich in Workshops Tipps zu holen, wie man Alltagsgegenstände selbst wieder instand setzt und länger nutzt.

Praktisch und günstig

Für Villachs Nachhaltigkeitsreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig steht vor allem der praktische Nutzen im Vordergrund: „ReUse ist praktisch, günstig und man findet sicher Dinge, die man brauchen kann.“ Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf sogenannten Fundrädern. Diese wurden von der Stadt an die Sozialen Betriebe Kärnten übergeben, dort von Menschen mit Unterstützungsbedarf am Arbeitsmarkt repariert und werden nun zu fairen Preisen verkauft.

Das Bild auf 5min.at zeigt Personen beim ReUse-Frühling in Villach.
©Stadt Villach
Bei dem ReUse-Gewinnspiel wird heuer ein Mountainbike verlost.

Mountainbike zu gewinnen

Auch einige Villacher Schulen sowie die FH Kärnten beteiligen sich am ReUse-Frühling und setzen gemeinsam ein Zeichen für bewussten Konsum und nachhaltiges Handeln. Ein besonderer Anreiz wartet zum Abschluss am Samstag: Ein gefundenes Mountainbike wird im Rahmen eines Gewinnspiels verlost.

Programm – ReUse-Frühling in Villach:

  • Donnerstag, 7. Mai 2026 (9 bis 16 Uhr)
    Soziale Betriebe Kärnten – Second Hand Mobil/Fundräder
    Abfallwirtschaftsverband Villach – ReUse-Workshops
    Soziale Betriebe Kärnten Workshop (Nähmanufaktur, Upcycling,
    Bewusstseinsbildung)
  • Freitag, 8. Mai 2026 (9 bis 16 Uhr)
    Soziale Betriebe Kärnten – Second Hand Mobil / Fundräder
    Abfallwirtschaftsverband Villach – ReUse-Workshops
    FH Kärnten – MICRO-ALPS Projekt
    CHS – Modenschau um 11 und 15 Uhr
    CHS – Taschen designen
  • Samstag, 9. Mai 2026 (9 bis 13 Uhr)
    Soziale Betriebe Kärnten – Second Hand Mobil / Fundräder
    Sozial Betriebe Kärnten – Frühlingscheck Fahrradüberprüfung 2026
    Reparatur Initiative – Villach repariert (Repair Cafe)
    Verlosung Gewinnspiel – ReUse-Frühling 12:00 Uhr
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