Altes neu entdecken – noch bis Samstag beim Villacher ReUse-Frühling

Am Rathausplatz in Villach dreht sich in dieser Woche alles um Nachhaltigkeit und Recycling: Der ReUse-Frühling lädt noch bis Samstag dazu ein, den Wert von gebrauchten Gegenständen neu zu entdecken

Beim „ReUse-Frühling“ wird gezeigt, dass viele Dinge, die oft vorschnell entsorgt werden, noch lange nicht am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind. Besucherinnen und Besucher können vor Ort durch ein abwechslungsreiches Angebot stöbern. Ein Highlight ist das Second-Hand-Mobil der Sozialen Betriebe Kärnten, das mit einer großen Auswahl an modischer Second-Hand-Kleidung lockt. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, Fahrräder direkt vor Ort reparieren zu lassen oder sich in Workshops Tipps zu holen, wie man Alltagsgegenstände selbst wieder instand setzt und länger nutzt.

Praktisch und günstig

Für Villachs Nachhaltigkeitsreferentin und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig steht vor allem der praktische Nutzen im Vordergrund: „ReUse ist praktisch, günstig und man findet sicher Dinge, die man brauchen kann.“ Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf sogenannten Fundrädern. Diese wurden von der Stadt an die Sozialen Betriebe Kärnten übergeben, dort von Menschen mit Unterstützungsbedarf am Arbeitsmarkt repariert und werden nun zu fairen Preisen verkauft.

©Stadt Villach Bei dem ReUse-Gewinnspiel wird heuer ein Mountainbike verlost.

Mountainbike zu gewinnen

Auch einige Villacher Schulen sowie die FH Kärnten beteiligen sich am ReUse-Frühling und setzen gemeinsam ein Zeichen für bewussten Konsum und nachhaltiges Handeln. Ein besonderer Anreiz wartet zum Abschluss am Samstag: Ein gefundenes Mountainbike wird im Rahmen eines Gewinnspiels verlost.