Kärntner Reiter kämpfen für ihren Traum: „Nicht nur Motivation ist groß“

Vier junge Kärntner Reiter träumen von den Special Olympics – doch auf dem Weg nach Wien steht ihnen noch eine große Hürde im Weg.

Vier Reiterinnen und Reiter mit Behinderung aus Kärnten haben ein großes Ziel vor Augen: Sie wollen an den nationalen Special-Olympics-Sommerspielen teilnehmen, die vom 25. bis 30. Juni in Wien über die Bühne gehen.

Vier junge Kärntner wollen sich Traum erfüllen

Der Verein Horsense aus Villach, der therapeutisches Reiten fördert, begleitet die Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg nach Wien. Mit dabei sind Marvin (19) aus Villach, der schon seit Jahren erfolgreich an Bewerben teilnimmt, Maria (24), die seit ihrer Kindheit mit Pferden arbeitet und bereits Erfahrung bei Special-Olympics-Turnieren gesammelt hat, Matthias (29) aus Mallnitz mit über einem Jahrzehnt Turniererfahrung sowie Ralph (12), der erst seit wenigen Jahren voltigiert und nun seinen ersten großen Wettbewerb bestreiten möchte.

„Die Pferde verstehen mich“

Die Kärntner Reiter treten bei den Spielen in mehreren Disziplinen an, darunter Dressur, Working Trail, Working Equitation, Showmanship, Team Relay sowie Voltigieren. Für alle vier bedeutet der Sport weit mehr als nur Wettbewerb. Die Arbeit mit Pferden stärkt Selbstbewusstsein, Konzentration und Vertrauen – Fähigkeiten, die weit über den Reitplatz hinauswirken. „Die Pferde verstehen mich – mit ihnen kann ich über alles reden“, beschreibt etwa Maria ihre Verbindung zu den Tieren.

„Nicht nur die Motivation ist groß“

Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch neben Training und Organisation spielt auch ein anderer Faktor eine entscheidende Rolle: die Finanzierung. Die Teilnahme an einem solchen Großevent bringt einen erheblichen finanziellen Aufwand mit sich. „Nicht nur die Motivation ist groß, sondern auch der finanzielle Aufwand, der im Hintergrund passiert“, heißt es dazu seitens des Vereins Horsense.

Verschiedene Spendenmodelle

Deshalb ist das Team aktuell auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren, die dazu bereit sind, die Inklusion im Sport aktiv zu unterstützen. Interessierte können dem Team auf unterschiedliche Weise helfen, von kleineren Beiträgen bis hin zu umfassenden Partnerschaften ist alles möglich. Jede Hilfe sei willkommen, sei es durch Spenden oder auch durch das Teilen der Aktion. Denn jede Unterstützung bringt die vier Athletinnen und Athleten ihrem großen Traum ein Stück näher: bei den Special Olympics in Wien dabei zu sein und dort zu zeigen, was in ihnen steckt.