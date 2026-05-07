Kärntner macht ESC-Songs für Gehörlose erlebbar

Mit David Obermaier wird ein Kärntner die Beiträge des Eurovision Song Contest (ESC) in Gebärdensprache übersetzen. Der Lehrende der FH Kärnten wurde als einer von sechs gehörlosen Performern ausgewählt.

Zwischen dem 11. und 16. Mai 2026 ist es so weit: Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) geht in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Mit von der Partie ist auch ein Lehrender der FH Kärnten. David Obermaier ist einer von sechs gehörlosen Performern, der ausgewählt wurde, um die Beiträge des Wettbewerbs in Gebärdensprache zu übersetzen. Als Sohn gehörloser Eltern ist die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) seine Erstsprache. Aktuell absolviert er zudem eine Ausbildung zum Gebärdensprachdozenten.

ESC-Hits für alle

Obermaier ist Teil eines internationalen Teams, das die ESC-Beiträge in „International Sign“ überträgt. Dabei geht es nicht um eine direkte Übersetzung, sondern darum, Inhalt, Stimmung und Rhythmus der Songs visuell zu übermitteln. So sollen die Auftritte für ein möglichst breites, internationales Publikum zugänglich werden.