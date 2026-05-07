Bildergalerie: „Autofrei am Ossiacher See“ wurde bestens besucht

Sonne, See und freie Fahrt: „Autofrei am Ossiacher See“ begeisterte auch heuer wieder Radler und Familien. Wir haben die besten Bilder zusammengefasst.

Rund um den Ossiacher See hieß es wieder: Freie Bahn für Radfahrer.

Rund um den Ossiacher See hieß es wieder: Freie Bahn für Radfahrer.

Die Veranstaltung „Autofrei am Ossiacher See“ lockte auch heuer wieder zahlreiche Besucher an den See. Bei strahlendem Wetter genossen Radfahrer, Skater, Familien und Spaziergänger die autofreie Strecke rund um den Ossiacher See.

Zum Durchklicken: Die besten Fotos des Events

©Egon Rutter

Mit Schifffahrt über den See „abkürzen“

Erleichterungen gab es auch: Man konnte mit der Schifffahrt den Weg über den See abkürzen. Viele regionale Betriebe sorgten entlang der Route für kulinarische Spezialitäten und musikalische Unterhaltung. Die Aktion wurde von den Gästen begeistert angenommen und verlief in entspannter Atmosphäre.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 18:01 Uhr aktualisiert