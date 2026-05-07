Kurz vor Prozessbeginn: Neue Erkenntnisse zum Attentat von Villach

Drei Wochen vor dem Mordprozess zum Villacher Attentat gibt der Verfassungsschutz neue Details zur Blitz-Radikalisierung des 23-jährigen Täters bekannt.

Drei Wochen vor dem Prozess am Landesgericht Klagenfurt werfen neue Details aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht ein Schlaglicht auf die Hintergründe des tödlichen Messerattentats vom 15. Februar 2025 in Villach. Bei dem sechsminütigen Angriff wurden sechs Personen teils lebensgefährlich verletzt, ein 14-jähriger Schüler erlag seinen Wunden.

Radikalisierung im Zeitraffer

Der mutmaßliche Täter, der 23-jährige Ahmad G., lebte laut Ermittlungen in einem nicht religiösen Umfeld, bevor er sich 2024 in Villach intensiv mit islamistischen Inhalten auseinandersetzte. Der Verfassungsschutz beschreibt den Prozess als „kurz, intensiv und repräsentativ“. Durch IS-Propagandaseiten und gewaltverherrlichende Gesänge sei der junge Mann instrumentalisiert worden, bis er physische Gewalt gegen vermeintliche Feinde des Islam schließlich als seine „religiöse Pflicht“ ansah – wir haben berichtet. Nur zwei Tage vor der Tat leistete er einen Treueschwur auf die Terrororganisation IS und hielt diesen per Video fest.

Zurechnungsfähig, aber ohne Reue

Trotz der ideologischen Verblendung stuften Gutachter den Verdächtigen als voll zurechnungsfähig ein. Die psychologische Bewertung zeichnet dennoch ein düsteres Bild: Ahmad G. gilt als „lebensgefährlich“, da er, laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“, bis heute weder Gesprächsbereitschaft noch Reue zeigt. Dass die Tat nach sechs Minuten endete, ist laut Verfassungsschutzbericht „dem couragierten Eingreifen eines Zeugen, ebenfalls ein syrischer Staatsbürger, zu verdanken“.

Prozess unter Sicherheitsvorkehrungen

Die Ermittler gehen davon aus, dass Ahmad G. als Einzeltäter agierte und keinen direkten Kontakt zu Terrornetzwerken hielt. Der Prozess findet zudem unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.