Kollision auf der A10: Hubschraubereinsatz und Totalsperre

Auf der A10 bei Weißenstein kollidierte ein 78-Jähriger mit einem Lkw. Während die Fahrer unverletzt blieben, musste eine 71-jährige Frau per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A10) im Bezirk Villach-Land führte am Donnerstagnachmittag zu einer kompletten Sperre der Richtungsfahrbahn Salzburg. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker aus dem oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung war gegen 14 Uhr von Italien kommend in Richtung Norden unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Weißenstein aus bisher ungeklärter Ursache von der Überholspur nach rechts abkam. Dabei touchierte er den Sattelanhänger eines 30-jährigen weißrussischen Staatsangehörigen, der auf dem ersten Fahrstreifen fuhr.

71-jährige Beifahrerin wurde verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw massiv beschädigt und kam auf dem zweiten Fahrstreifen zum Stillstand. Während die beiden Fahrzeuglenker den Vorfall unverletzt überstanden, erlitt die 71-jährige Beifahrerin im Pkw Verletzungen unbestimmten Grades. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und eine Notärztin mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Villach geflogen werden

40 Einsatzkräfte waren vor Ort

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus: Insgesamt rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Streifen der Autobahnpolizei sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei waren vor Ort. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Bergung der Fahrzeuge blieb die A10 im betroffenen Bereich für rund 75 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. Erst gegen 15:15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Am Sattelanhänger sowie am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.