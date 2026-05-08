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BIld auf 5min.at zeigt einen Unfall
Derzeit ist die Brücke bei der NIkolaikirche teilweise nur einspurig befahrbar.
Villach
08/05/2026
Stau

Verkehrsbehinderungen möglich: Unfall nahe der Nikolaikirche

Im Morgenverkehr ist in Villach ein Unfall passiert. Deswegen ist derzeit im Bereich der Nikolaikirche die Brücke teilweise nur einseitig befahrbar.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Auf der Brücke, von der Nikolaikirche kommend, in Fahrtrichtung Trattengasse, ist vor kurzem ein Unfall passiert. Die Brücke ist derzeit teilweise nur einseitig befahrbar, es könnte dadurch zu kurzen Verkehrverzögerungen kommen.

Verkehrsverzögerungen möglich

5-Minuten-Leser berichten von einem Unfall in Villach, nahe dem AMS. Die Feuerwehr ist vor Ort. Ersten Informationen zufolge könnte es sich um ein technisches Gebrechen bei einem Auto handeln, dies ist aber nicht bestätigt. Ob jemand verletzt wurde, ist derzeit auch noch nicht bekannt. Da die Brücke derzeit eben teilweise nur einseitig befahrbar ist, kann es zu Verkehrsverzögerungen kommen.

BIld auf 5min.at zeigt einen Unfall
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Derzeit kann es in Villach zu Verkehrsverzögerungen kommen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 08:52 Uhr aktualisiert
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