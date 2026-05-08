Amtsleiter auf Erfolgskurs: David Gräfischer glänzt als Goalgetter

Der Amtsleiter der Marktgemeinde Bad Bleiberg („Sport Jurist“ Mag. David Gräfischer) ist mit dem SC Landskron in der Fußball Unterliga Mitte voll im Rennen um den Aufstieg involviert.

er Amtsleiter und „Sport Jurist“ Gräfischer bedankte sich bei seinen Hochtal Fans für ihren Besuch indem er das schöne Kopfballtor zur 1:0 Führung erzielte.

er Amtsleiter und „Sport Jurist“ Gräfischer bedankte sich bei seinen Hochtal Fans für ihren Besuch indem er das schöne Kopfballtor zur 1:0 Führung erzielte.

Dabei unterstützte ihn beim Heimspiel gegen Faakersee am „Tag der Arbeit“ eine Delegation aus dem Hochtal. Diese bestand aus GR RegR Ing. Herbert Kramer, Gemeinde WiHo Leiter Christian Steinacher, dem ehemaligen Manager der „Bleiberger Wölfe“ Michael „Mike“ Cerro (unter Egon Putzi´s Ära) und seinerzeitigem Clubsekretär der „Bleiberger Wölfe“ Ing. Udo Mortsch.

Landskron setzte sich durch

Nach einem spannenden und kampfbetonten Spiel setzte sich Landskron knapp mit 2:1 durch, wobei der Siegestreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Der Amtsleiter und „Sport Jurist“ Gräfischer bedankte sich bei seinen Hochtal Fans für ihren Besuch indem er das schöne Kopfballtor zur 1:0 Führung erzielte. Zwei Tage danach beim 4:1 Auswärtssieg in Moosburg „netzte“ Goalgetter Gräfischer erneut zweimal ein und liegt mit insgesamt 24 Treffern aktuell an 2ter Stelle der Torjägerliste in der Unterliga Mitte.