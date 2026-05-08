Insolvenz: Villacher Malerei-Betrieb schlittert in Konkurs

Der Malereibetrieb E.O. Malerei e.U. aus Latschach ist insolvent. Über Gläubigerantrag wurde ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet der KSV.

Betrieben wird das Maler- und Anstreicher-Gewerbe verbunden mit dem Handwerk des Lackierers, Vergolders und Staffierers sowie der Schilderherstellung. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 8. Juni 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.

Schuldenhöhe noch unbekannt

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Alexander Jelly, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 22. Juni 2026 statt.