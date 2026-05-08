Großer Scheck nach Ballnacht: 26.000 Euro für die Selbsthilfe

Unter dem Motto „Love is in the Air“ schwangen zahlreiche Gäste des Rotary Clubs Klagenfurt und der Lions Velden am Valentinsball in Velden das Tanzbein, um zu helfen.

Jetzt fand die Übergabe des beeindruckenden Erlöses statt. Vergangene Woche wurde die Spende des Valentinsballs übergeben. Das Feiern und Tanzen am Valentinstag für einen guten Zweck bewegte mehr, als sich die Veranstalter, der Lions Club Velden und der Rotary Club Klagenfurt, zu wünschen getraut hatten.

Notfallfonds für die „Selbsthilfe Kärnten“

Der Präsident des Dachverbandes „Selbsthilfe Kärnten“, Karl Felsberger, strahlte über das Ergebnis, denn er konnte für den Notfallfonds 26.000 Euro in Empfang nehmen. Der Fonds unterstützt direkt und unbürokratisch Menschen in unserer Region, die in schwierigen gesundheitlichen Lebenssituationen Hilfe benötigen.

Benefizball in Velden

Am 14. Februar veranstalteten zwei unterschiedliche Serviceclubs, nämlich der Lions Club Velden und der Rotary Club Klagenfurt, den Benefizball „Love is in the air“ im Casineum in Velden. Mit dem Gewinn wollte man für hilfsbedürftige Kärntnerinnen und Kärntner schnell Hilfe bringen. Das „Tanzorchester der Militärmusik Kärnten“ und die Kärntner Band „Little Wing“ gaben dabei für die Spendefreudigen bis in die frühen Morgenstunden kräftig den Ton an. Ein herzlicher Dank gilt den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern dieser Veranstaltung. Sie alle haben maßgeblich zu dieser Spendenhöhe beigetragen.