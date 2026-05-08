Wende nach Park-Ärger: Supermarkt storniert alle Strafen

Nach dem autofreien Tag am Ossiacher See sorgten Parkstrafen für Ärger. Jetzt folgte die Kehrtwende: Alle Forderungen vom 3. Mai wurden nachträglich auf. Der betreffende Supermarkt bittet, nichts einzuzahlen.

Erst währte die Freude über den autofreien Tag am Ossiacher See, dann der Schock über den Strafzettel: Nun gibt es aber Entwarnung.

Erst währte die Freude über den autofreien Tag am Ossiacher See, dann der Schock über den Strafzettel: Nun gibt es aber Entwarnung.

27 Kilometer autofrei rund um den Ossiacher See: Das nutzten zehntausende Sportbegeisterte am vergangenen Sonntag, dem 3. Mai 2026, aus. Auch 5 Minuten berichtete. Doch die Freude währte nicht lange. Medienberichten zufolge bekamen nämlich einige Kärntner in der darauffolgenden Woche Zahlungsaufforderungen über 102 Euro zugestellt. Der Grund: Sie hatten auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes geparkt. Erlaubt ist dies aber ausschließlich zu den Öffnungszeiten der Filiale und nur so lange, wie es die maximale Parkdauer vorsieht.

Parkstrafen werden überraschend aufgehoben

Für den Radler- und Skatererlebnistag will der Lebensmittelkonzern nun aber eine Ausnahme machen. Auf einem Schreiben wird nun mitgeteilt, dass sämtliche ausgestellten Parkstrafen vom 3. Mai 2026 nachträglich storniert. „Wir bitten Sie, den Betrag nicht zu überweisen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an das Filial-Team wenden“, heißt es abschließend.