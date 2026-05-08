„Reini Ban“ läutet Wörthersee-Sommer ein

Wer Reinhold Strohmayer kennt, weiß, dass die Partys im SOL Beach Kult sind, die er jedes Jahr zuverlässig gerne schmeißt. Immer wieder zum Geburtstag!

Diesmal versammelte der Optik-Profi aus Velden zum 66. die Gesellschaft unter dem Motto „Circus“ ins malerische Ambiente des noblen Beach-Clubs von Gastgeberprofi Andreas Hofmayer. Und fast alle waren am Freitagabend kreativ verkleidet. Da gab es die Tigerin, den Pfau, die Dompteurin und vieles mehr reizvoll zu bestaunen. Miau. „Ich bin einfach glücklich, wie viele Freundinnen und Freunde heute wieder dabei sind. Es ist a Wahnsinn“, so „Reini Ban“ glücklich zu 5min. Der charismatische Augen-Guru ließ sich nicht lumpen und fuhr für seine Lieblinge so richtig vom Feinsten auf. So wie es eben auch seine Marken im Store am Europaplatz quasi vorgeben.

©zVg. / Markus Krücken Manege frei für „Reini Ban“ und seine Geburtstagsgäste.

Bekannte Gesichter noch und nöcher

Tourismus-Boss Hannes Markowitz, Schauspiel-Ikone Otto Retzer war ebenso dabei wie Rosamunde-Pfau Franz Böhmer mit seiner Tigerin Maria, Wiens Konditor-König Kurt Mann – sie prosteten mit den charmanten Grazien wie Angelika Moritsch, Martina Inzko und Co. bei bestem Spätfrühlingssonnenschein und edlem Champagner vom Nachmittag bis in die Puppen zu. Per Klingel gab es ein Glaserl gar aus dem Wandloch kredenzt. Und: Brillen-Profi Reini gab im Ornat standesgemäß den Zirkusdirektor, haute das Event einfach mal zum Start der Saison so raus. Ein weiteres Highlight zum Wochenende, neben der fabulösen Cocktail-Gala im Seehotel Europa und Co. Und alle geladenen Stammgäste trugen natürlich eine von Reinis stylischen Brillen der Edelmarken wie Balmain und Co. …

©zVg. / Markus Krücken | Zum Strohmayers 66. Geburtstag verwandelte sich das SOL Beach in eine schillernde Zirkuswelt. ©zVg. / Markus Krücken | Fantasievolle Outfits und edle Atmosphäre. ©zVg. / Markus Krücken | Tiger, Pfau und Co. feierten mit Reinhold Strohmayer. ©zVg. / Markus Krücken | Das diesjährige Geburtstagsmotto lautete „Circus“. ©zVg. / Markus Krücken

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 19:24 Uhr aktualisiert