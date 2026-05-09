Hausbesitzerin überrascht Einbrecher: Duo flüchtet in die Dunkelheit

Die Polizei fahndet aktuell nach zwei unbekannten Männern, die am späten Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen sind. Die Hausbesitzerin überraschte die Täter bei ihrer Rückkehr.

Am Freitag, 8. Mai 2026, gegen 21.50 Uhr stellte eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land bei ihrer Rückkehr zu ihrem Wohnhaus fest, dass in dieses eingebrochen worden war. „Zwei bislang unbekannte Täter wurden von der Hausbesitzerin überrascht und flüchteten daraufhin aus dem Haus“, so die Kärntner Polizei. „Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief bislang ohne Erfolg“. Es wurde Schmuck gestohlen. Der Wert ist aktuell noch unbekannt.