Festgenommen: Villacher (20) soll Ex-Freundin mit Umbringen bedroht haben

Er soll seine Ex-Freundin per Textnachricht mit dem Umbringen bedroht und sie bereits zuvor geschlagen haben. Auch eine 16-Jährige geriet ins Visier des Verdächtigen.

Ein 20-jähriger Mann aus Villach steht im Verdacht, am Freitag, den 8. Mai 2026 in den frühen Morgenstunden seine 22-jährige Ex-Freundin aus Klagenfurt mittels mehrerer Textnachrichten mit dem Umbringen bedroht zu haben. „Zudem steht er im Verdacht, die 22-Jährige bereits vor rund zwei Wochen geschlagen und verletzt zu haben“, heißt es seitens der Kärntner Polizei. Darüber hinaus wird dem 20-Jährigen vorgeworfen, auch eine 16-Jährige aus Klagenfurt in der jüngeren Vergangenheit mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Cannabiskraut sichergestellt

Der Mann wurde am Abend in der Wohnung der 16-Jährigen angetroffen und festgenommen. Im Zuge der Personsdurchsuchung konnten mehrere Gramm Cannabiskraut sichergestellt werden, die er bei sich führte. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei abschließend.