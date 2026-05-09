37 Mal um die Erde: So viel leistete das Villacher Rote Kreuz

Einmal im Jahr versammeln sich die freiwilligen und beruflichen Mitarbeiter sowie die Spitzen der befreundeten Blaulichtorganisationen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Für Bezirksstellenleiterin Christina Summerer ist das Rote Kreuz der Anker in der Not: „Die Solidarität und der soziale Gedanke vereint unsere Mitglieder in ihrer Arbeit und bildet die Grundlage für die Unterstützung von Menschen in Notlagen, zu jeder Zeit.“

Die Zahlen:

Die 47 Fahrzeuge der Flotte legten im vergangenen Jahr fast 1,45 Millionen Kilometer zurück – das entspricht etwa 37 Erdumrundungen. Dabei wurden 44.148 Bürger transportiert. Auch in der Luft und im Gelände war man präsent: 240 Patienten wurden mit dem Rettungshubschrauber geflogen, während die 21 First Responder im ländlichen Bereich 268 Mal rasche Hilfe vor Ort leisteten. Rund 440 ehrenamtliche Helfer, 104 berufliche Kollegen und 54 Zivildienstleistende leisteten gemeinsam über 300.000 Arbeitsstunden. Besonders stolz ist man auf die Jugendgruppe: 20 Kinder und Jugendliche werden hier bereits heute auf ihre Zukunft als Sanitäter vorbereitet.

Mehr als klassischer Krankentransport:

Gesundheits- und Soziale Dienste: Fast 1.600 Klienten wurden in rund 38.000 Stunden betreut.

Fast 1.600 Klienten wurden in rund 38.000 Stunden betreut. Krisenintervention: 27 Freiwillige kümmerten sich in 168 Einsätzen um Menschen in psychischen Ausnahmesituationen.

27 Freiwillige kümmerten sich in 168 Einsätzen um Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Essen auf Rädern: 41 Personen wurden mit über 7.300 warmen Mahlzeiten versorgt.

41 Personen wurden mit über 7.300 warmen Mahlzeiten versorgt. Breitenausbildung: In 141 Kursen wurden fast 12.000 Teilnehmer in Erster Hilfe und weiteren Fachgebieten geschult.

In 141 Kursen wurden fast 12.000 Teilnehmer in Erster Hilfe und weiteren Fachgebieten geschult. Ein besonderer Dank galt auch den über 15.600 unterstützenden Mitgliedern sowie den 5.653 Blutspendern, ohne die viele dieser Leistungen finanziell nicht möglich wären.

©Rotes Kreuz Villach | Das Rote Kreuz Villach blickte im Rahmen der Bezirksversammlung auf die zahlreichen Erfolge und Herausforderungen zurück. ©Rotes Kreuz Villach | Das Rote Kreuz Villach blickte im Rahmen der Bezirksversammlung auf die zahlreichen Erfolge und Herausforderungen zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert