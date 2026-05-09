Führerloser Güterzug rollte über Kärntner Bahnstrecke

Brenzlige Szenen haben sich am Samstag auf der Bahnstrecke in Ledenitzen abgespielt. Ein Güterzug machte sich selbstständig. Ohne Lok rollte er über die Gleise.

Szenen, die man nur aus Filmen kennt: Ein Güterzug rollte am Samstag führerlos über eine Kärntner Bahnstrecke.

Szenen, die man nur aus Filmen kennt: Ein Güterzug rollte am Samstag führerlos über eine Kärntner Bahnstrecke.

Zu einer Unterbrechung kommt es aktuell auf der Bahnstrecke zwischen Ledenitzen und Rosenbach im Bezirk Villach-Land. Grund ist ein Güterzug, welcher die Gleise blockiert. Dieser hat sich aus bislang unbekannter Ursache selbstständig gemacht. Herbert Hofer, Pressesprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bestätigt den Vorfall exklusiv gegenüber 5 Minuten. „Inzwischen ist er von alleine stehen geblieben.“

©ÖBB / Wegscheider Am Foto: Herbert Hofer, Pressesprecher der Österreichischen Bundesbahnen

Führerloser Zug

Ersten Informationen zufolge rollte der Güterwagenzug in Ledenitzen-Ost unkontrolliert aus – obwohl das zuständige Eisenbahnverkehrsunternehmen ihn am 6. Mai 2026 mit Hemmschuhen gesichert hatte. „Das Sicherheitssystem griff sofort“, so Hofer. Jedoch ließ sich eine technisch gesicherte Eisenbahnkreuzung nicht mehr rechtzeitig schließen. „Zwei Fernverkehrszüge konnten noch rechtzeitig angehalten werden. Es gab keine Kollision oder Verletzte“, versichert der ÖBB-Sprecher abschließend.

Polizei und Hubschrauber im Einsatz

Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar. Lesern zufolge stehen auch mehrere Streifen sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz. Aufgrund des Vorfalles sind bis voraussichtlich 18 Uhr keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Faak am See und Rosenbach wurde eingerichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert