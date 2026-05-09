Gewerkschaft wählt neue Landesfrauenvorsitzende

Bereits 1994 trat Sabine Fritzer der Gewerkschaft bei, seit 2021 engagiert sie sich zudem als Personalvertreterin. „Ich wollte immer für andere da sein und ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen meiner Kolleginnen und Kollegen haben. Deshalb habe ich mich entschieden, Personalvertreterin zu werden“, so Fritzer. In ihrer neuen Funktion als Landesfrauenvorsitzende möchte sie sich insbesondere dafür einsetzen, dass Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und gewaltfrei leben können. Unterstützung erhält sie dabei von ihren Stellvertreterinnen Alexandra Schrerer, Nicole Achatz und Claudia Kopeinig.

©Thomas Hude Am Foto: ÖGB-Landesvorsitzender Renè Willegger, younion-Landesfrauenvorsitzenden Sabine Fritzer und younion-Landesvorsitzender Hannes Mattersdorfer (v.l.)