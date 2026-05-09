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Ein Bild auf 5min.at zeigt Landesfrauenvorsitzende Sabine Fritzer mit ihren Stellvertreterinnen Alexandra Scherer, Nicole Achatz und Claudia Kopeinig.
Am Foto: Landesfrauenvorsitzende Sabine Fritzer (2.v.r.) mit ihren Stellvertreterinnen Alexandra Scherer, Nicole Achatz und Claudia Kopeinig.
Villach
09/05/2026
Wechsel

Gewerkschaft wählt neue Landesfrauenvorsitzende

Sabine Fritzer übernimmt ab sofort das Amt der Landesfrauenvorsitzenden bei der Gewerkschaft younion. Sie erhielt 95 Prozent der Stimmen und folgt auf Sabine Kulterer.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Bereits 1994 trat Sabine Fritzer der Gewerkschaft bei, seit 2021 engagiert sie sich zudem als Personalvertreterin. „Ich wollte immer für andere da sein und ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen meiner Kolleginnen und Kollegen haben. Deshalb habe ich mich entschieden, Personalvertreterin zu werden“, so Fritzer. In ihrer neuen Funktion als Landesfrauenvorsitzende möchte sie sich insbesondere dafür einsetzen, dass Frauen gleichberechtigt, selbstbestimmt und gewaltfrei leben können. Unterstützung erhält sie dabei von ihren Stellvertreterinnen Alexandra Schrerer, Nicole Achatz und Claudia Kopeinig.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ÖGB-Landesvorsitzenden Renè Willegger, younion-Landesfrauenvorsitzenden Sabine Fritzer und younion-Landesvorsitzenden Hannes Mattersdorfer.
©Thomas Hude
Am Foto: ÖGB-Landesvorsitzender Renè Willegger, younion-Landesfrauenvorsitzenden Sabine Fritzer und younion-Landesvorsitzender Hannes Mattersdorfer (v.l.)
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