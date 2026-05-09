Urlaubs-Falle: Villacher verliert bei Buchung tausende Euro

Cyberkriminelle machten sich am Freitag die Urlaubsbuchung eines 69-jährigen Villachers zu Nutze. Sie täuschten ein Datenleck vor und forderten den Mann auf, sämtliche Daten erneut einzugeben. Letztendlich verlor er tausende Euro.

Der Mann wurde am Freitag über einen Messenger-Dienst kontaktiert. In der Folge machten ihm die Betrüger weis, dass es ein Datenleck bei einer Buchungsplattform gegeben hat. „Er wurde aufgefordert seine Personalien und auch seine Kreditkartendaten einzugeben, um die Reservierung eines Urlaubes zu bestätigen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Trattengasse. Die Webseite, auf der er dies tat, wirkte täuschend echt.

Tausende Euro weg

Dreimal bestätigte der Mann den Vorgang, da es immer zu Fehlermeldungen kam. „Als das Opfer den Betrug erkannte, waren bereits einige tausend Euro von seinem Konto abgebucht“, so die Polizisten abschließend. Inzwischen haben sie die Ermittlungen aufgenommen.