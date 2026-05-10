Neuer Workshop in Villach: Gewaltschutz und Awareness

Struktureller Schutz und gelebte Achtsamkeit stehen im Mittelpunkt eines interdisziplinären Workshops am 28. Mai 2026 in Villach. Die Veranstaltung reagiert auf neue gesetzliche Anforderungen für Kulturschaffende.

Das Thema Sicherheit in Kulturräumen gewinnt durch aktuelle rechtliche Änderungen massiv an Relevanz: Ab 2026 ist ein Kinderschutzkonzept verpflichtende Voraussetzung für den Erhalt von Bundesförderungen in der Kulturarbeit. Zudem wurde Awareness bereits im April 2025 durch die Novelle des Wiener Veranstaltungsgesetzes erstmals gesetzlich verankert.

Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis

Um Akteure aus Kunst, Kultur und Vereinsarbeit auf diese Veränderungen vorzubereiten, laden die IG KIKK, schau.Räume Villach, die GemSe Kärnten sowie Experten des Landes Kärnten und der Universität Klagenfurt zum gemeinsamen Workshop ein. Der Workshop „Gewaltschutz & Awareness“ verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Es geht nicht nur um das formale Erfüllen gesetzlicher Vorgaben, sondern um den Aufbau einer kontinuierlichen Praxis des Wahrnehmens und Reflektierens von Machtverhältnissen und Grenzen. Die zentralen Fragestellungen: wie: Wie kann ein Kinderschutzkonzept sinnvoll und wirksam umgesetzt werden? Wie lässt sich in Verdachtsfällen angemessen reagieren? Wie können Awareness-Strukturen aufgebaut und getragen werden? Und wie lassen sich Handlungsspielräume aus machtsensibler, queer-feministischer Perspektive erweitern?

Erfahrene Trainer führen durch den Nachmittag

Geleitet wird die Veranstaltung von einem Expertenteam aus den Bereichen Pädagogik, Sozialarbeit und Friedensforschung: Mitch Noah Münzer (Bildungs- und Kulturarbeiter), Sabrina Felscher (Land Kärnten, Kinder- und Jugendschutz) und Rosemarie Schöffmann (Universität Klagenfurt).