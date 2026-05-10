Hast du Platz? Diese süßen Tierheimtiere warten in Villach auf dich

Auch jetzt warten einige Vierbeiner im Tierheim Villach auf neue Besitzer. Wer hat ein schönes Plätzchen für die Tiere, die auf ein neues Zuhause warten?

Hund „Somba“ sucht ein neues Zuhause

Somba ist ein sensibler und charakterstarker Rüde, der eine enge Bindung zu seinen Menschen aufbaut. Besonders Frauen gewinnen schnell sein Vertrauen. Hat er seinen Menschen einmal ins Herz geschlossen, zeigt er sich sehr loyal, verschmust und anhänglich. Er liebt gemeinsame Spaziergänge, Streicheleinheiten und die Nähe zu seinen Bezugspersonen. Somba ist kein Hund für Anfänger aufgrund seines ausgeprägten Besitz- und Schutzverhaltens.

©Tierheim Villach Der liebe Mischling wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Somba: Mischling

männlich kastriert

weiß-schwarz

geb.: 13. August 2019

Hund „Hugo“ sucht ein Zuhause

Anfangs ist Hugo unsicher und entscheidet selbst, wem er vertraut – seine Sympathie zeigt er dabei ganz direkt. Hat er jedoch einmal Vertrauen zu seinen Menschen gefasst, entwickelt er sich zu einem einfühlsamen und aufmerksamen Begleiter, der für seine Bezugsperson alles tun würde. Aufgrund seines eher besitzergreifenden Wesens wünschen wir uns für Hugo ein ruhiges Zuhause bei einer Einzelperson. Auch bei anderen Hunden entscheidet für ihn die Sympathie, weshalb er sich am wohlsten als alleiniger tierischer Bewohner und „Einzelprinz“ im Haushalt fühlen würde. Das Hunde-Einmaleins beherrscht Hugo bereits sehr gut. Hugo sucht einen Menschen, der gemeinsam mit ihm die Welt entdecken möchte, Freude an langen Spaziergängen hat und genauso gerne ausgiebige Kuschelstunden genießt wie er.

©Tierheim Villach Der liebe Hugo wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Hugo: Mischling

männlich kastriert

hellbraun

geb.: 21. Juni 2020

Wer hat Platz für Kater „Maxi“?

Kater Maxi wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein liebevolles neues Zuhause. Der ruhige und verschmuste Kater genießt die Nähe zu seinen Menschen sehr und freut sich über jede Streicheleinheit. Maxi kennt bereits den Freigang, hat sich dabei jedoch nie weit vom Haus entfernt und bleibt gerne in seiner gewohnten Umgebung. Mit anderen Katzen ist Maxi eher unsicher und ängstlich, weshalb er ein Zuhause als Einzelprinz bevorzugt, in dem er die volle Aufmerksamkeit bekommt. Für Maxi wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Menschen, die ihm Zeit geben, Vertrauen zu fassen und anzukommen. Wer ihm diese Chance gibt, gewinnt einen treuen und liebevollen Begleiter fürs Leben.

©Tierheim Villach Der liebe Maxi wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Maxi: männlich

kastriert

getigert + weiß

geb.: 3. Juni 2016

Kater „Holga“ sucht ihr für immer Zuhause

Holga wartet im Tierheim auf liebe Menschen, die ihm ein ruhiges Zuhause schenken. Er ist sehr verschmust, liebt Streicheleinheiten und verbringt gerne Zeit mit Menschen. Als Einzelgänger möchte er lieber ohne andere Katzen leben. Besonders gerne erkundet Holga den Garten und genießt die frische Luft.

©Tierheim Villach Der liebe Holga wünscht sich ein Zuhause.

Steckbrief Holga: männlich

kastriert

schwarz

geb.: ca. 2016