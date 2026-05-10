Hast du Platz? Diese süßen Tierheimtiere warten in Villach auf dich
Im Tierheim Villach hoffen aktuell viele Fellnasen auf ein Wunder in Form eines liebevollen neuen Zuhauses.
Auch jetzt warten einige Vierbeiner im Tierheim Villach auf neue Besitzer. Wer hat ein schönes Plätzchen für die Tiere, die auf ein neues Zuhause warten?
Hund „Somba“ sucht ein neues Zuhause
Somba ist ein sensibler und charakterstarker Rüde, der eine enge Bindung zu seinen Menschen aufbaut. Besonders Frauen gewinnen schnell sein Vertrauen. Hat er seinen Menschen einmal ins Herz geschlossen, zeigt er sich sehr loyal, verschmust und anhänglich. Er liebt gemeinsame Spaziergänge, Streicheleinheiten und die Nähe zu seinen Bezugspersonen. Somba ist kein Hund für Anfänger aufgrund seines ausgeprägten Besitz- und Schutzverhaltens.
Steckbrief Somba:
- Mischling
- männlich kastriert
- weiß-schwarz
- geb.: 13. August 2019
Hund „Hugo“ sucht ein Zuhause
Anfangs ist Hugo unsicher und entscheidet selbst, wem er vertraut – seine Sympathie zeigt er dabei ganz direkt. Hat er jedoch einmal Vertrauen zu seinen Menschen gefasst, entwickelt er sich zu einem einfühlsamen und aufmerksamen Begleiter, der für seine Bezugsperson alles tun würde. Aufgrund seines eher besitzergreifenden Wesens wünschen wir uns für Hugo ein ruhiges Zuhause bei einer Einzelperson. Auch bei anderen Hunden entscheidet für ihn die Sympathie, weshalb er sich am wohlsten als alleiniger tierischer Bewohner und „Einzelprinz“ im Haushalt fühlen würde. Das Hunde-Einmaleins beherrscht Hugo bereits sehr gut. Hugo sucht einen Menschen, der gemeinsam mit ihm die Welt entdecken möchte, Freude an langen Spaziergängen hat und genauso gerne ausgiebige Kuschelstunden genießt wie er.
Steckbrief Hugo:
- Mischling
- männlich kastriert
- hellbraun
- geb.: 21. Juni 2020
Wer hat Platz für Kater „Maxi“?
Kater Maxi wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein liebevolles neues Zuhause. Der ruhige und verschmuste Kater genießt die Nähe zu seinen Menschen sehr und freut sich über jede Streicheleinheit. Maxi kennt bereits den Freigang, hat sich dabei jedoch nie weit vom Haus entfernt und bleibt gerne in seiner gewohnten Umgebung. Mit anderen Katzen ist Maxi eher unsicher und ängstlich, weshalb er ein Zuhause als Einzelprinz bevorzugt, in dem er die volle Aufmerksamkeit bekommt. Für Maxi wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause mit geduldigen Menschen, die ihm Zeit geben, Vertrauen zu fassen und anzukommen. Wer ihm diese Chance gibt, gewinnt einen treuen und liebevollen Begleiter fürs Leben.
Steckbrief Maxi:
- männlich
- kastriert
- getigert + weiß
- geb.: 3. Juni 2016
Kater „Holga“ sucht ihr für immer Zuhause
Holga wartet im Tierheim auf liebe Menschen, die ihm ein ruhiges Zuhause schenken. Er ist sehr verschmust, liebt Streicheleinheiten und verbringt gerne Zeit mit Menschen. Als Einzelgänger möchte er lieber ohne andere Katzen leben. Besonders gerne erkundet Holga den Garten und genießt die frische Luft.
Steckbrief Holga:
- männlich
- kastriert
- schwarz
- geb.: ca. 2016
Wie kann ich die Tiere kennenlernen?
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!