LC Villach stürmt mit Vereinsrekord auf Platz fünf

Starker Auftritt der Villacher Leichtathletinnen: Bei den Österreichischen Meisterschaften am Samstag (9. Mai) knackte die 3x800-m-Staffel des LC Villach eine fast zwei Jahrzehnte alte Bestmarke.

In einem von Beginn an hochgeladenen und temporeichen Rennen im BSFZ Südstadt bewies das Trio des LC Villach großen Kampfgeist. Sarah Leitner, Helena Lev und Viola Fischer überquerten mit einer Zeit von 7:14,37 Minuten als Fünfte die Ziellinie. Damit schlugen sie den bisherigen Vereinsrekord von 7:24,76 Minuten, der seit dem Jahr 2007 (damals gelaufen von Zwerger, Glas und Windbichler) Bestand hatte. Den österreichischen Meistertitel in diesem Bewerb sicherte sich die Staffel der UNION St. Pölten.