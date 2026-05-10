Mit drei Bussen zum Mutter- und Vatertagsausflug am Ossiacher See

Der Pensionistenverband Velden veranstaltete mit rund 150 Teilnehmern seinen traditionellen Mutter- und Vatertags Ausflug. Mit drei Bussen ging es bei schönen Wetter zunächst zu einer gemütlichen Schifffahrt am Ossiacher See.

„Anschließend wurden die Gäste in Koglers Pfeffermühle in St. Urban mit einem Mittagessen

verwöhnt“, so in der Aussendung. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo „Alpenspezi“. Obmann GR Wolfgang Wakonig begrüßte die Pensionisten mit herzlichen

Worten zum Mutter- und Vatertag. Obmann-Stellvertreterin Claudia Schleicher trug ihre

traditionellen Gedichte und Gedanken vor. Jeder Mutter und jedem Vater wurde ein Blumengruß überreicht. Die Blumen wurden von Bürgermeisterin Margit Heissenberger gespendet. „Ein besonderer Dank gilt Obmann Wolfgang Wakonig, seinen Unterstützerinnen Leni Pirker und Maria Watzenig, sowie Reiseleiter GR Gerhard Schulnig, der die Feier trotz gesundheitlicher Einschränkungen organisiert hat“, so vom Pensionistenverband Velden.