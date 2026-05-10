Tabledance-Bar eröffnet am Wörthersee

Zumindest lassen darauf die bereits angebrachten Schilder an den Eingangstüren und Fenstern der vormaligen „Bull“ bzw „Vaibz“-Disko an der Klagenfurter Straße schließen. Denn die in Obertauern bekannte Tabledance-Marke „Dolls“ hat sich auf dem Ambiente bereits jetzt sichtbar gemacht. In den nächsten Wochen schon soll die Eröffnung sein und auf den Tischen getanzt werden. „Wir warten nur noch auf die finale Genehmigung durch die Landesbehörde“, bestätigt das Inhaber-Paar um Dana Kratochvilova auf Nachfrage von 5 Minuten, „dann legen wir los. Wir können es kaum erwarten!“ Wichtig: Geplant sei ein saisonaler Betrieb für den Sommer, allerdings langfristig, auf Jahre.

©Markus Krücken Schilder kündigen die Eröffnung der Tabledance-Bar in Velden bereits an.

„Kein Laufhaus!“

Viel am Interieur verändert habe man mit Ausnahme eines feuerfesten Teppichs beim Umbau nicht. Den Betreibern ist wichtig, dass keine Vorurteile entstehen. Mit den Einheimischen sind sie bei Kneipenbesuchen schon auf Tuchfühlung gegangen, um ein Stimmungsbild zu bekommen. „Das Echo ist positiv! Aber klar: Tabledance wird ja von manchen gern mit Prostitution gleichgesetzt, was völliger Quatsch ist. Es ist kein Laufhaus! Wir haben keine Zimmer“, so das Duo energisch, „es ist eine ganz saubere Geschichte.“ Die schon seit zehn Jahren in Obertauern, Zell am See und Schladming laufe und funktioniere.

Doch warum nun der Standort Velden?

„Vor zwei Jahren hatten wir das Thema schon einmal auf der Agenda“, heißt es, „damals entschied man sich für eine Disko. Nun kam der Anruf erneut und wir haben nicht lange überlegen müssen. Denn wir denken: Velden im Sommer wird laufen wegen des Tourismus. Und es gab zudem bereits früher einmal einen Tabledance-Club in Velden, ich glaube dran!“