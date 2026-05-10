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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Einbrecher sind während ihrer Abwesenheit in ihr Wohnhaus in Arnoldstein eingestiegen.
Arnoldstein
10/05/2026
Einbruch

Kurzurlaub endet für Kärntner mit böser Überraschung

Ein gekipptes Fenster wurde Arnoldsteinern zum Verhängnis. Während sie das Wochenende für einen Kurzurlaub nutzten, stiegen Einbrecher in ihr Haus ein und stellten es vollkommen auf den Kopf.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

„Die Hauseigentümer waren über das Wochenende verreist“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Arnoldstein. Zurück ließen sie ein gekipptes Fenster. Ein fataler Fehler, wie sie beim Nachhausekommen feststellen mussten. Denn während ihrer Abwesenheit hatten Einbrecher die Scheibe aufgedrückt und das Haus durchsucht. „Schmuck in bis dato unbekannter Höhe wurde gestohlen“, so die Polizisten. Sie haben inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

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