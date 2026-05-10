Spürnasen im Einsatz: Kärntner Rettungshundebrigade übt für Ernstfall

Die großangelegte Einsatzübung fand überwiegend in den Nachtstunden statt. In verschiedensten Szenarien mussten acht vermisste Personen aufgefunden werden. So zum Beispiel bei einer Gebäudesuche in Villach, einer Flächensuche in Finkenstein und zwei Wegsuchen rund um den Silbersee. „Ziel der Übung war es, die Einsatzfähigkeit der Teams unter erschwerten Bedingungen für den Einsatz zu trainieren und die Zusammenarbeit aller Beteiligten weiter zu festigen“, heißt es vonseiten der Rettungshundebrigade im Anschluss. Zum Einsatz kamen dabei auch das neu etablierten Drohnenteam sowie die neuen Einsatzleitfahrzeuge.

©ÖRHB Landesgruppe Kärnten | Impressionen der Einsatzübung.

Bereit für den Ernstfall

„Realitätsnahe Übungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Ausbildung. Einsätze finden sehr oft unter schwierigen Bedingungen und in der Nacht statt. Umso wichtiger ist es, Abläufe regelmäßig zu trainieren und das Zusammenspiel aller Kräfte zu festigen“, betont Landeseinsatzleiter-Stellvertreter Michael Maltsch, der federführend für die Planung und Durchführung der Einsatzübung zuständig war.

