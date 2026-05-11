16-Jähriger von Moped geschleudert und schwer verletzt

Am Sonntagabend krachte es in Villach. – mit bösen Folgen. Ein 16-jähriger Mopedfahrer wurde von einem 35-jährigen Autofahrer gerammt und schwer verletzt.

Am 10. Mai kam war ein 35-jähriger Mann aus Villach gegen 21.30 Uhr mit dem Auto auf der Tiroler Straße in Villach Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 16-Jähriger, ebenfalls aus Villach, mit dem Moped auf der Tiroler Straße gen Westen. Und dann passierte es: Der 35-Jährige wollte links einbiegen und übersah dabei den 16-Jährigen.

Jugendlicher wurde von Moped geschleudert

Es kam zum Crash: Wie die Polizei informiert, erwischte das Auto das Moped linksseitig. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall vom Moped geschleudert und blieb am Gehsteig liegen. Für den Jugendlichen hatte der Unfall böse Folgen: Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert. „Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.