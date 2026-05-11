Deswegen heulte die Sirene in Velden

Kurz nach 8 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehren wurden zu einem Einsatz gerufen.

Am Montagvormittag heulten in Velden die Sirenen. Die Feuerwehren wurden zu einem Einsatz gerufen. Dieser war jedoch schnell beendet.

Deswegen heulte die Sirene

Kurz nach 8 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehr rückte aus. Allerdings war der Einsatz auch wieder rasch beendet. „Es war ein Mistkübelbrand“, erklärt ein Floriani der Feuerwehr Velden gegenüber 5 Minuten. Der Brand war rasch gelöscht. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt.