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Das Foto auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Kurz nach 8 Uhr heulte die Sirene in Velden.
Velden
11/05/2026
Montagfrüh

Deswegen heulte die Sirene in Velden

Kurz nach 8 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehren wurden zu einem Einsatz gerufen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Am Montagvormittag heulten in Velden die Sirenen. Die Feuerwehren wurden zu einem Einsatz gerufen. Dieser war jedoch schnell beendet.

Deswegen heulte die Sirene

Kurz nach 8 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehr rückte aus. Allerdings war der Einsatz auch wieder rasch beendet. „Es war ein Mistkübelbrand“, erklärt ein Floriani der Feuerwehr Velden gegenüber 5 Minuten. Der Brand war rasch gelöscht. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt.

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