Heiligengeister Kirchtag findet bald wieder statt

Bald ist es so weit: Der Heiligengeister-Kirchtag findet wieder statt. Dieses Jahr am Pfingstwochenende.

Am Pfingstwochenende findet der traditionelle Heiligengeister Kirchtag wieder statt.

Am Pfingstwochenende findet der traditionelle Heiligengeister Kirchtag wieder statt.

Er ist meist einer der ersten Kirchtage in Kärnten: der Heiligengeister-Kirchtag. Dieses Jahr findet er am 24. und 25. Mai statt. Am Pfingstsonntag startet das Fest mit dem Festgottesdienst.

Pfingstsonntag startet der Kirchtag

In nicht ganz zwei Wochen findet der beliebte Heiligengeist-Kirchtag statt. Am Pfingstsonntag startet um 9 Uhr der Festgottesdienst, danach spielt ab circa 10 Uhr das Oberkärntner Quintett im Festzelt auf. Abend gegen 20 Uhr treten dann die jungen Wernberger auf. Am Pfingstmontag geht`’s dann munter weiter.