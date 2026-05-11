Heiligengeister Kirchtag findet bald wieder statt
Bald ist es so weit: Der Heiligengeister-Kirchtag findet wieder statt. Dieses Jahr am Pfingstwochenende.
Er ist meist einer der ersten Kirchtage in Kärnten: der Heiligengeister-Kirchtag. Dieses Jahr findet er am 24. und 25. Mai statt. Am Pfingstsonntag startet das Fest mit dem Festgottesdienst.
Pfingstsonntag startet der Kirchtag
In nicht ganz zwei Wochen findet der beliebte Heiligengeist-Kirchtag statt. Am Pfingstsonntag startet um 9 Uhr der Festgottesdienst, danach spielt ab circa 10 Uhr das Oberkärntner Quintett im Festzelt auf. Abend gegen 20 Uhr treten dann die jungen Wernberger auf. Am Pfingstmontag geht`’s dann munter weiter.
Die Infos:
24. Mai am Pfingstsonntag findet um 9 Uhr der Festgottesdienst statt.
Anschließend ziehen wir ins Festzelt, wo ab 10 Uhr das Oberkärntner Quintett für Stimmung beim Frühschoppen sorgt. Ab 20 Uhr treten die jungen Wernberger auf.
25. Mai: am Pfingstmontag findet der Gottesdienst um 10 Uhr statt &
anschließend ziehen die verheirateten Zechburschen ins Zelt,
wo die Bergkapelle Bad Bleiberg aufspielt. Um circa 15 Uhr Uhr findetdann die traditionelle Pferdeweihe statt!