Ein letztes Lebewohl: „Jovi“ Ilic im Alter von 62 Jahren verstorben

Insgesamt 27 Jahre lang war Jovica „Jovi“ Ilic die tragende Säule im Team von Peter Dobner. Der gebürtige Slowene entwickelte sich schnell zum unverzichtbaren Mitarbeiter im Restaurant Pizzeria Dobner in Maria Gail. Er war nicht nur fachlich kompetent, sondern besaß eine seltene Gabe: die absolute Ruhe.

Ein Fels in der Brandung des Gastgewerbes

„Er war extrem engagiert und stressresistent. Jovi hatte einfach die Ruhe weg – egal wie voll das Lokal war. Er hat für alles eine Lösung gewusst und überall mitgeholfen, wo gerade Not am Mann war“, betont Dobner. Viele Gäste kamen über die Jahre hinweg nicht nur für die Kulinarik nach Maria Gail, sondern vor allem wegen der persönlichen Betreuung durch Jovi. Nach seiner Zeit bei Dobner brachte er seine Erfahrung noch zwei Jahre lang in der Enotega Villach ein, bevor er gesundheitsbedingt in den Ruhestand trat.

Die Leidenschaft für die Natur und seine Liebsten

Abseits des stressigen Gastronomie-Alltags fand Jovi seinen Ausgleich in den heimischen Wäldern. Er war ein leidenschaftlicher Schwammerlsucher und kannte die besten Plätze der Region. „Seine große Leidenschaft war das Pilzesammeln. Er ist oft durch die Wälder gestreift und hat uns dann immer stolz seine frischen Funde mitgebracht“, erinnert sich Peter Dobner an die großzügige Art seines langjährigen Weggefährten. Doch bei allem Fleiß und Hobby blieb eines immer an erster Stelle: seine Familie. Seine Ehefrau, die zwei Töchter und seine beiden Enkelkinder waren sein ganzer Stolz und sein Lebensinhalt. Für sie drehte sich seine Welt, und bei ihnen fand er die Kraft für sein Wirken im Gastronomiebetrieb. Die feierliche Verabschiedung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, um 15 Uhr am Friedhof in Bled statt, wo Jovica in seiner slowenischen Heimat seine letzte Ruhestätte finden wird.