Alte Mülldeponie liefert künftig Strom für 1.450 Haushalte

Der Abfallwirtschaftsverband Villach (AWV) geht nun einen großen Schritt: Die Deponie Müllern am Villacher Stadtrand wird zu einer der größten Photovoltaik-Anlagen Kärntens – und zur ersten PV-Anlage in Österreich, die auf der endgültigen Abdichtung einer geschlossenen Hausmülldeponie errichtet wird.

Strom für 1.450 Haushalte

Bereits im Mai beginnen die ersten Arbeiten. Nach den Detailplanungen starten Mitte des Jahres die Arbeiten an der Stahl-Konstruktion. Dabei wird über der Deponie auf mehr als 6.000 Stehern eine dichte Flächenabdeckung montiert, auf der rund 11.000 Stück PV-Paneele angebracht werden. Nach der geplanten Fertigstellung Ende des Jahres wird die Anlage Strom für rund 1.450 Haushalte liefern. „Es handelt sich um Österreichs erste PV-Anlage auf einer Hausmüll Deponie“, sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel in seiner Funktion als AWV-Obmann. „Sie ist nicht nur ein wichtiger Schritt zu mehr Energie-Autonomie, sondern auch ein wertvoller Umweltbeitrag. Die Anlage wird 630 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen“, setzt er fort.

Eine umweltfreundliche und günstige Konstruktion

Die PV-Offensive des AWV ist die innovative Lösung eines Sicherheitsprozesses, den man bei jeder stillgelegten Deponie absolvieren muss: Nach Ende der biologischen Abbauprozesse müssen Deponien dauerhaft gesichert werden, um das Ausschwemmen von Stoffen durch Regen und Sickerwasser zu verhindern. Üblicherweise werden dafür Kunststoffhüllen verwendet. „Diese Standard-Variante war uns nicht nachhaltig genug“, sagt Albel. Die PV-Konstruktion erweist sich als umweltfreundlichere und zudem günstigere Variante.