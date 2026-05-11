„VET5.0“: Wie die FH Kärnten die Berufsbildung von morgen prägen möchte

Flexiblere und zugänglichere Bildung - das ist das Ziel der FH Kärnten mit VET5.0. Das Projekt orientiert sich dabei am Ansatz von Education 5.0, der technologische Innovation und menschzentriertes Lernen miteinander verbindet.

Die Anforderungen an Fachkräfte verändern sich rasant. Technologische Entwicklungen, digitale Transformation und neue Arbeitsformen erfordern kontinuierliche Weiterbildung – oft unabhängig von Ort und Lebensphase. Genau hier setzt VET5.0 an: Mit innovativen, flexibel gestaltbaren Angeboten für verschiedene Zielgruppen gestaltet das Projekt die berufliche Bildung von morgen.

Ein Netzwerk für Berufsbildung

Im Rahmen des Projekts entstehen sechs „Centres of Vocational Excellence“ in sechs europäischen Ländern, die gemeinsam ein eng vernetztes Kompetenznetzwerk bilden, sowie eine übergeordnete „Excellence Academy“. Diese versteht sich nicht als klassische Bildungseinrichtung, sondern als vernetztes Ökosystem für Berufsbildung. Die einzelnen Zentren orientieren sich an regionale Anforderungen und arbeiten eng mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiteren Stakeholdern zusammen. „Mit VET5.0 schaffen wir ein europaweites Netzwerk, das Berufsbildung neu denkt – weg von isolierten Angeboten hin zu vernetzten Bildungsökosystemen“, so FH-Prof.in Ingrid Krumphals, Projektleiterin VET5.0 an der FH Kärnten.