Kroatische Familie übernimmt traditionelles Restaurant in Villach

Das Restaurant „Kula“ in Mittewald hat neue Pächter. Eine Familie aus Split bringt mit ihrem eingespielten Team mediterranes Flair und kroatische Herzlichkeit direkt nach Villach. 5 Minuten konnte mehr erfahren.

Die kroatische Familie startet im Restaurant „Kula“ in die neue Saison. Gemeinsam mit ihrem vertrauten Team servieren die Pächter ab sofort mediterrane Spezialitäten in Mittewald.

Die kroatische Familie startet im Restaurant „Kula“ in die neue Saison. Gemeinsam mit ihrem vertrauten Team servieren die Pächter ab sofort mediterrane Spezialitäten in Mittewald.

Das Restaurant „Kula“ in Mittewald bei Drobollach startet mit neuen Pächtern durch – und das beinahe durch einen Zufall. Wie Meri Nikolic im Gespräch mit 5 Minuten erklärt, übernimmt die kroatische Familie den Gastronomiebetrieb aus Villach, auf der „To-do-Liste“ stand es allerdings nicht.

Von Split nach Villach

„Wir sind vor einem halben Jahr nach Villach gekommen, da wir hier Familie haben. Wir haben direkt gesagt, dass wir hier leben wollen“, so die Familie, die ursprünglich aus Split stammt. Die Entscheidung für die Gastronomie lag auf der Hand, da sie bereits in ihrer Heimat erfolgreich einen Betrieb geleitet haben.

Zufall führte zum Pachtvertrag

Der Weg zur Übernahme ebnete sich durch einen glücklichen Umstand: Ein Freund der Familie, der auf der Durchreise im „Kula“ gegessen hatte, stellte den Kontakt zum Besitzer Sead Kulovic her. „Er meinte, er kenne jemanden, der ein Restaurant im Raum Villach vermieten möchte. Es hat in diesem Moment einfach alles gepasst“, erinnert sich die Familie. Bisher wurde das „Kula“ von Sead Kulovic und seiner Familie selbst geführt. Aus Zeitgründen wollte er das Restaurant verpachten, während er die Zimmervermietung am Standort weiterhin persönlich betreut. Nach einem ersten Treffen wurde die Übernahme schnell fixiert, ergänzt Nikolic.

©zVg

Mediterrane Küche mit eingespieltem Team

Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf Abwechslung freuen: „Von Fisch bis Fleisch und vor allem Mediterranes“ steht auf der Speisekarte. Besonders erfreulich für die neuen Pächter: Auch ihr langjähriger Koch aus Kroatien ist mit nach Kärnten gekommen. Sein Credo: „Wo ihr hingeht, gehe ich auch hin.“ Damit bleibt die eingespielte Truppe auch in Mittewald vereint. Bereits am Mittwoch um 15 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert