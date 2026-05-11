Zeitreise im Vorbeigehen: Plakat-Ausstellung im ATRIO Villach

Vom 11. bis 30. Mai ist die Ausstellung „DES PICKT“ zu Gast im Shopping Center. Die Schau dokumentiert die Entwicklung der visuellen Kommunikation über mehrere Jahrzehnte.

Ein Blick zurück: Die Ausstellung „DES PICKT“ zeigt, wie grafische Gestaltung und Werbebotschaften den Zeitgeist vergangener Jahrzehnte prägten.

Ein Blick zurück: Die Ausstellung „DES PICKT“ zeigt, wie grafische Gestaltung und Werbebotschaften den Zeitgeist vergangener Jahrzehnte prägten.

Vom 11. bis 30. Mai verwandelt sich das ATRIO Villach in eine Galerie der visuellen Geschichte. Unter dem Titel „DES PICKT – Plakate im Wandel der Zeit“ präsentiert die Ausstellung eine faszinierende Auswahl an Werbegrafiken und Design-Klassikern aus mehreren Jahrzehnten.

©Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Ausstellung im Atrio.

Motive, die für Gesprächsstoff sorgten

Die Exponate reichen von ikonischen Produkt- und Tourismuswerbungen bis hin zu provokanten Motiven, die ihrerzeit für Gesprächsstoff sorgten. Die Schau verdeutlicht, wie Plakate als Spiegel der Gesellschaft fungieren und die Kommunikation im öffentlichen Raum dazumal geprägt haben. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Streifzug durch die Alltagskultur, der Designgeschichte direkt in den Shopping-Alltag bringt.