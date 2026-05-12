Auto-Diebstahl-Serie: Polizei sucht Mann mit roten Schuhen

Im Bereich Neu-Feffernitz (Gemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land) waren kürzlich dreiste Diebe am Werk. In der Zeit von 10. Mai, 23 Uhr, bis 11. Mai, 4 Uhr wurden dort nämlich aus mehreren Autos diverse Gegenstände gestohlen. Bei der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau wurden die Diebstähle angezeigt. Und die Zahl der Opfer ist nicht ohne: Bei den Ermittlungen konnten bis dato elf Opfer ausgemacht werden, wie die Polizei erklärt.

Videoaufnahme

Aus einigen der vermutlich unversperrten Autos wurden Bargeld, Parfum und ein Führerschein gestohlen. Von einem Tatort gibt es eine Videoaufnahme, die eine Person zeigt: „Es handelte sich dabei um einen Mann, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer Schildkappe in Tarnfarben, roten Turnschuhen und einer dunklen Jacke mit einem reflektierenden Patch im oberen Drittel“, so die Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Erhebungen werden geführt.

Das rät die Polizei

Da sich in letzter Zeit in Kärnten Diebstähle und Einbrüche immer mehr häufen, warnt die Polizei einmal mehr, gewisse Präventionsmaßnahmen einzuhalten.