Kärntnerin wollte leichtes Geld verdienen – jetzt sind Tausende Euro weg

In der Zeit von 2. bis 11. Mai überwies eine 51-jährige Frau aus Villach öfters Geld auf insgesamt vier verschiedene Konten. Doch dahinter steckte ein gemeiner Betrug. Davor hatte eine Webseite ihre Aufmerksamkeit erregt, wo ihr für sogenannte „Scheinkäufe“ Geld angeboten wurde. Unbekannte schrieben ihr über einen Messengerdienst und versprachen ihr, dass sie den jeweiligen Kaufpreis inklusive Provision nach Abschluss der Transaktion erhalten würde. Doch nach den Überweisungen folgte das böse Erwachen: „Es wurde lediglich eine Transaktion rückerstattet“, schildert die Polizei. Das restliche Geld wurde nicht zurückgezahlt. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.