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/ ©Andrea Piacquadio / Pexels
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die an einem Tisch sitzt und verzweifelt ihren Kopf auf die Tastatur des Laptops gelegt hat.
Eine Villacherin wurde von Betrügern um Tausende Euro gebracht.
Villach
12/05/2026
Betrug

Kärntnerin wollte leichtes Geld verdienen – jetzt sind Tausende Euro weg

Versprochen wurde leicht verdientes Geld – doch hinter den angeblichen „Scheinkäufen“ steckte ein perfider Betrug. Eine Frau aus Villach verlor dabei tausende Euro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

In der Zeit von 2. bis 11. Mai überwies eine 51-jährige Frau aus Villach öfters Geld auf insgesamt vier verschiedene Konten. Doch dahinter steckte ein gemeiner Betrug. Davor hatte eine Webseite ihre Aufmerksamkeit erregt, wo ihr für sogenannte „Scheinkäufe“ Geld angeboten wurde. Unbekannte schrieben ihr über einen Messengerdienst und versprachen ihr, dass sie den jeweiligen Kaufpreis inklusive Provision nach Abschluss der Transaktion erhalten würde. Doch nach den Überweisungen folgte das böse Erwachen: „Es wurde lediglich eine Transaktion rückerstattet“, schildert die Polizei. Das restliche Geld wurde nicht zurückgezahlt. Der Frau entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

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