Velden-Legende Micky: „Der Affenzirkus geht weiter“

Der Anlass: Eigentlich sollte Micky Lelas doch schon längst raus sein – und sich nur noch um das „Aqua“ in der Bucht kümmern. Doch alles kam anders! „Ich hab einen Käufer fürs Monkeys gehabt – aber der ist dann im letzten Moment abgesprungen. Und in die Details, glaub ich, braucht man nicht gehen“, so der sympathische Bonvivant mit einem Augenzwinkern, „Bevor der Stichtag gekommen ist, wurde tatsächlich das Ganze abgesagt. Nun steh ich hier wieder. Die Mitarbeiter können nichts dafür und bei mir sind die Mitarbeiter die oberste Stelle. Ich bin aber in guten Gesprächen mit einem neuen Interessenten fürs Objekt. Mit einem seriösen Käufer – und es kann zeitnah doch geschehen, dass verkauft wird. Es schaut gut aus. Wenn das so kommt, kann ich mich selbst aufs Aqua dann konzentrieren und im Monkeys Gast sein. Wenn nicht, freue ich mich auf die Hauptsaison!“

„Ich kann nur danke sagen“

Micky ist Vollblut-Gastronom. Und hat Unterstützerinnen und Helfer. „Die liebe Renate Wrann vom Seehotel Europa und unser Hannes Markowitz vom Tourismusverband selbstredend sind wirklich tolle Menschen. Der ganze Wirtschaftsstammtisch in Velden steht zur Seite. Ich kann nur Danke sagen. Vor allem meinem Mentor Peter Heritch und meiner Geschäftspartnerin Frau Patricia Kulnik, die mich über viele Jahre begleitet hat. Und jetzt im Aqua, das wir jetzt drei Jahre schon gemeinsam betreiben.“

Lelas wünscht sich „a bissl mehr Verständnis“

Ursprünglich stammt Lelas aus Dalmatien, aber ist längst in Velden heimisch. Im Monkeys stünde 2027 das 20-jährige Jubiläum an an. Er hat den Hotspot-Wandel am Wörthersee von Pörtschach nach Velden tatkräftig erlebt und mitgestaltet. Was wünscht er sich jetzt? „Ich würde mir wünschen, dass man von Anrainerseite manchmal a bissl mehr Verständnis haben könnte. Wir Gastronomen und Hotelieres spielen eine wichtige Rolle für die Wertschöpfung hier. Wir sind hier für die ganze Wirtschaft. Es geht um Arbeitsplätze und das würde mir wünschen, dass in Zukunft vielleicht mehr ganzjährig gedacht würde.“