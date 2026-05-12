Neues Kosmetikgeschäft kommt in die Villacher Innenstadt

Auf dem Villacher Hauptplatz weht schon bald ein frischer Wind – und der duftet nach Parfum. Anfang Juni soll in den ehemaligen "Inside Fashion"-Räumlichkeiten ein exklusives Kosmetikgeschäft eröffnen.

Am Villacher Hauptplatz steht eine Neueröffnung bevor: Anfang Juni sperrt dort das Kosmetikgeschäft „Skin’n’Nose“ auf. Hinter dem neuen Store steckt die oberösterreichische „Boté GmbH“, die seit mehreren Jahren Kosmetik- und Duftmarken vertreibt und zahlreiche Parfümerien im deutschsprachigen Raum beliefert.

Alternative zum Onlinehandel

Das Geschäft soll auf rund 200 Quadratmetern vor allem auf persönliche Beratung und ein besonderes Einkaufserlebnis setzen und eine bewusste Alternative zum Onlinehandel bieten. Geschäftsführer Stefan Lang erklärt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass sich die Branche stark verändert habe und Kundinnen und Kunden heute mehr Orientierung und individuelle Empfehlungen suchen würden.

Mitarbeiter vor Geschäftslokal gefunden

Bemerkenswert sei laut Lang auch die Entstehung des Standorts gewesen: Noch bevor ein passendes Geschäftslokal gefunden war, hätten sich bereits erfahrene Mitarbeiter aus Villach gemeldet, die Teil des Konzepts werden wollten. Ausschlaggebend für die Wahl des Lokals seien schließlich die Lage am Hauptplatz und die besonderen Räumlichkeiten gewesen.

Offizielle Eröffnung am 5. Juni

Zum Start werden drei Mitarbeiter im neuen Geschäft tätig sein. Zunächst liegt der Fokus auf dem Verkauf, später könnten – abhängig von der Nachfrage – auch kosmetische Behandlungen angeboten werden. Das Soft Opening ist für den 1. Juni geplant, die offizielle Eröffnung folgt wenige Tage später am 5. Juni.