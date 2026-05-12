Villach macht Kinder „bärenstark“ gegen Mobbing

Die Stadt Villach setzt bereits im Kindergartenalter gezielt auf Prävention, soziale Kompetenzen und Resilienzförderung. Mit Programmen wie „Bärenstark mit Lissi“ und dem „Freundeprogramm“ sollen Kinder frühzeitig gestärkt und auf Herausforderungen des Lebens vorbereitet werden.

„Kinder sollen an sich glauben“

„Kinder sollen früh an sich glauben, Vertrauen in die eigenen Gefühle entwickeln und Selbstsicherheit gewinnen“, erklärt Bildungsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Ebenso wichtig sei das Verständnis dafür, wie es anderen geht – als Grundlage für ein respektvolles Miteinander.

Bärenstark mit Lissi

Im Rahmen der Initiative „Bärenstark mit Lissi“ werden in allen Villacher Kindergärten Selbstbehauptungs- und Resilienzkurse angeboten. Spielerisch lernen Kinder dabei unter anderem, auf ihre eigenen Gefühle zu achten, Grenzen wahrzunehmen und sich Hilfe zu holen, wenn sie Unterstützung brauchen. Entwickelt wurde das Programm von Pädagogin und Trainerin Lissi Mörtl gemeinsam mit ihrem Team. Laut der Stadt ist das Angebot mittlerweile fixer Bestandteil der pädagogischen Arbeit in den Villacher Kindergärten. „Wenn Kinder lernen, auf sich selbst zu achten und andere zu respektieren, legen wir den Grundstein für ein Miteinander, in dem Ausgrenzung und Mobbing keinen Platz haben“, betont Katholnig.

Soziale Kompetenzen fördern

Zusätzlich setzt die Stadt auf das sogenannte „Freundeprogramm“, das vom Rotary Club Villach Park rund um Sabine Seidler unterstützt wird. Dieses richtet sich vor allem an Pädagoginnen, Pädagogen und Assistentinnen und Assistenten. Ziel ist es, soziale und emotionale Kompetenzen der Kinder noch gezielter zu fördern. „Das Freundeprogramm erweitert die pädagogischen Möglichkeiten und trägt dazu bei, Kinder noch gezielter in ihrer Entwicklung zu begleiten“, so Katholnig abschließend.