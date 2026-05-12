Kampfsport: Villacher Rocco Montana krönt Erfolgsserie mit EM-Titel

Nach seinem Staatsmeistertitel im Muay Thai krönt sich der Villacher Rocco Montana nun auch zum K1-Europameister. Nach seinem Triumph in Slowenien plant der Athlet bereits den Sprung zu den Profis.

Rocco Montana dominierte den Finalkampf bei der WMAC-Europameisterschaft in Slowenien. Der Villacher sicherte sich damit in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm souverän seinen ersten EM-Titel im K1.

Rocco Montana dominierte den Finalkampf bei der WMAC-Europameisterschaft in Slowenien. Der Villacher sicherte sich damit in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm souverän seinen ersten EM-Titel im K1.

Nach seinem jüngsten Erfolg bei den Staatsmeisterschaften im Muay Thai setzt der Villacher Kampfsportler Rocco Montana seinen Siegeszug fort. Bei der WMAC-Europameisterschaft am 9. Mai in Slowenien sicherte er sich den Titel in der Klasse K1 bis 90 Kilogramm.

„Ich habe den ganzen Kampf dann dominiert“

Der Weg zum Titel war von taktischer Finesse und körperlicher Dominanz geprägt. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld behielt Montana die Oberhand. Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl startete der Villacher mit einem Freilos in das Turnier und traf im entscheidenden Finalkampf auf einen Vertreter aus der Ukraine. Montana ließ dabei von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. „Ich habe den ganzen Kampf dann dominiert“, so Rocco Montana im Gespräch mit 5 Minuten. Dabei betonte er, dass der Erfolg nicht nur physischer Natur war, sondern vor allem das „Mindgame“ bis hin zum Finale eine entscheidende Rolle spielte.

©zVg Rocco Montana

Höhepunkt einer beeindruckenden Erfolgsserie

Die Disziplin K1 gilt als eine der härtesten Varianten des Vollkontakt-Kampfsports. Im Gegensatz zum klassischen Kickboxen sind hier zusätzlich Knieangriffe erlaubt, was die Intensität der Begegnungen massiv erhöht. Die Kombination aus Schlägen, Tritten und Knieeinsätzen zum Körper und Kopf fordert den Athleten ein Höchstmaß an Kraft und Dynamik ab. Für Montana ist dieser Titel der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Erfolgsserie. Erst zwei Wochen zuvor hatte er die Staatsmeisterschaft im Muay Thai für sich entschieden und damit seine Form unter Beweis gestellt. „Es ist bereits mein fünfter Staatsmeistertitel, nun auch mein erster Europameistertitel“, resümiert der Athlet stolz.

Profidebüt soll folgen

Trotz der aktuellen Erfolge im Amateurbereich richtet sich der Blick des Villachers bereits auf die nächste Karrierestufe. Ab dem kommenden Jahr ist der Schritt in das Profigeschäft geplant. Wo genau das Profidebüt stattfinden wird, steht derzeit noch nicht final fest. Während Montana bereits konkrete Vorstellungen über den Ort seines ersten Profikampfes hat, hält er sich mit detaillierten Informationen dazu aktuell noch bedeckt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 15:56 Uhr aktualisiert