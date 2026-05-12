Sechsstelliger Schaden durch Vandalismus an Villacher Brücke

Die Stadt Villach verzeichnet eine massive Serie von Sachbeschädigungen an der Fußgängerbrücke Lind-Fellach. Im Zeitraum zwischen Jahresbeginn und dem 12. Mai wurden insgesamt 96 Plexiglasscheiben von unbekannten Tätern mit Graffiti besprüht.

Materialschäden durch Lösungsmittel

Die Reinigung oder einfache Entfernung der Farbe ist in vielen Fällen nicht möglich, da das Lösungsmittel der Sprays das Material angegriffen hat und die Scheiben dadurch teilweise porös wurden. Neben den Schmierereien wurden zudem mehrere Abdeckplatten des Handlaufes gewaltsam abgerissen. Das Ausmaß der Zerstörung ist erheblich: Der Stadt Villach entstand durch die Taten ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.