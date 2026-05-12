Unbeständige Wetterlage: Beliebtes Festival in Velden wird verschoben

Einfach schade, aber eine Entscheidung mit Vernunft: Die große Bühne steht schon auf der Wiese, die Schaubuden ebenso. Doch die Wettervorhersage ist den Veranstaltern einfach zu riskant für das kommenden Wochenende. Daher wurden die beteiligten Gastronomen von Tourismus-Chef Hannes Markowitz informiert, dass das für das kommenden Wochenende vorbereitete, beliebte „Bubbles at the Lake-Festival“ im Veldener Kurpark verschoben wird. Und zwar um genau eine Woche auf den 22.-25. Mai. So steht es auch auf der Anzeigetafel vor dem Tourismus-Zentrum sichtbar.

Veranstalter wollen Atmosphäre sicherstellen

„Wir als Veranstalter haben uns gemeinsam mit unseren Partnern dazu entschieden, ‚Bubbles at the Lake‘ wetterbedingt auf Freitag, 22. Mai bis Montag, 25. Mai zu verschieben. Die aktuelle Wettersituation mit niedrigen Temperaturen und anhaltendem Regen würde dem besonderen Charakter der Veranstaltung nicht gerecht werden. Umso mehr freuen wir uns, dass die Prognosen für das Pfingstwochenende ausgezeichnet sind: Sonnenschein, frühsommerliche Temperaturen und beste Bedingungen für genussvolle Tage direkt am See. Mit der Verschiebung möchten wir sicherstellen, dass Gäste, Partnerbetriebe und Aussteller das Saisonopening in der besonderen Atmosphäre erleben können.“, erklären die Veranstalter zudem in einer öffentlichen Mitteilung.

©Markus Krücken

Wetterlage mit Regentagen als Ursache

Das Open Air-Event soll den Besuchern im Sonnenschein eine Freude sein, wie in den vergangenen Jahren bereits. Das gesamte Programm bleibt bestehen und wird umgesetzt. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen, Betrieben und Partnern das Saisonopening in Velden bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung zu feiern“, so die Veranstalter.

©Markus Krücken Das Festival wird… ©Markus Krücken ..um eine Woche verschoben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert