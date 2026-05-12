Schwerer Moped-Unfall in Wernberg: Vier Jugendliche im Krankenhaus

In der Ortschaft Terlach (Gemeinde Wernberg) kam es am späten Dienstagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei Mopeds, bei der vier Jugendliche verletzt wurden.

Gegen 17 Uhr war ein 15-Jähriger gemeinsam mit seinem 14-jährigen Beifahrer auf dem Schneiderweg in Richtung Terlacher Straße unterwegs. Zeitgleich steuerte ein gleichaltriger Jugendlicher sein Moped – ebenfalls mit einem 14-jährigen Begleiter – auf der Terlacher Straße entgegengesetzt zum Schneiderweg.

Kollision im Kreuzungsbereich

Im Bereich der dortigen Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge aus bisher ungeklärter Ursache zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle vier Insassen auf die Fahrbahn geschleudert. Die Burschen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurden alle vier Beteiligten zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.