Fünf außergewöhnliche Talente werden jetzt ausgezeichnet

Die Bühne im Bambergsaal gehört am Mittwoch, 20. Mai 2026, dabei ganz den jungen, kreativen und außergewöhnlichen Kunst-Talenten. Und Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser betont: „In Villach ist Kultur mehr als nur ein Angebot. Sie ist eine Haltung, durchzieht den Alltag und wird schon in jungen Jahren gelebt. Aufstrebenden Talenten aus Villach eine Bühne zu bieten, gehört zu unseren Aufgaben, denn wir wolleln die Künstler:innen auf ihrem Weg unterstützen.“

Bisherige Preisträger zeigen breite Fächerung

Dass der Förderpreis im Rahmen einer feierlichen und öffentlichen Veranstaltung übergeben werde, sei auch „eine Wertschätzung an die wertvolle Arbeit aller jungen Kunstschaffenden, die ihr Talent von Villach in die Welt hinaustragen“, so Sandriesser weiter. Die Liste der bisherigen Preisträger zeigt dabei, wie vielfältig und breit gefächert die Genres sind, die ausgezeichnet werden und in denen junge Künstler arbeiten. Die Preisverleihung findet am kommenden Mittwoch, 20. Mai, ab 18 Uhr im Bambergsaal statt. Der Eintritt ist frei, die Inszenierung werden vom TURBO-Theater und der Musikschule Villach übernommen.